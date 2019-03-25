2019-03-25T16:48:48+03:00
Дом. Семья

«Хотят, как мама»: видео с медвежатами, которые учатся карабкаться, заставит вас улыбнуться

Сибирячка сняла веселый ролик в новосибирском зоопарке
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Медвежата уже научились самостоятельно карабкаться по ступенькам. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=M89bncL6b5YМедвежата уже научились самостоятельно карабкаться по ступенькам. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=M89bncL6b5Y
Изменить размер текста:

Забавный ролик с полярной мамой и белыми медвежатами появился на Youtube-канале сибирячки Анны Новиковой. В кадре – медведица, которая без проблем залезла по ступенькам, и два неуклюжих малыша, которые только учатся карабкаться. Кстати, оба детеныши Герды с задачей справились: добрались до своей мамы.

- Медвежата уже подросли, слушаются маму Герду, - рассказала «Комсомольской правде» Анна Новикова, автор видео. - Один малыш долго забирался наверх и пищал, Герда бегом к нему. Но он в тот момент уже сам забрался.

Напомним, белые медвежата появились на свет еще 11 декабря, но только совсем недавно стали показываться посетителям новосибирского зоопарка. Для Герды это были уже третьи роды. Первенцем у полярной мамы была Шилка. Когда ее отдали в японский зоопарк, общественники выступили с протестом.

Видео с медвежатами, которые учатся карабкаться, заставит вас улыбнуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нашел крайнего: новосибирец разгромил минивэн соседа, когда не смог попасть в родительский дом
Шарпей на помойке: собака, изначально попавшая в список опасных пород, оказалась на улице
Кто-то снял скальп: волонтеры выхаживают щегла без кожи на голове
Горячая девчонка: сибирячка ради танцев разделась на горнолыжном спуске
Промышленный комплекс — на новые рельсы: Новосибирский приборостроительный завод наращивает объемы по гражданской линии
Не Робин Гуд: водитель-экспедитор поймал новосибирца за кражей лекарств
«В пакетах тяжело нести»: ехавший с магазинной тележкой новосибирец рассмешил пассажиров автобуса
Уснул с непотушенной сигаретой: в Оби из горящего дома спаслись пятнадцать жильцов и один погиб
Группа компаний «Расцветай» получила диплом Банка ВТБ в номинации «Стратегический партнер»
Пьяный на дороге: автоинспекторы поймали устроившего ДТП в центре водителя «Митсубиси»
«Неуловимая мстительница»: сибирячка отломала зеркало у машины, думая, что ее не видно
Обман зрения: дорога в Ленинском районе стала похожа на кратер Луны
Четырехметровая опасность: в Кировском районе дети гуляют рядом с огромной ямой во дворе дома
Подбил и уехал: неизвестный водитель устроил ДТП в центре Новосибирска и скрылся с места
Нет три недели: в Мочище пропал новосибирец с татуировкой на предплечье
Погода на день в Новосибирске: 25 марта будет плюс 5 градусов и гололед
«Все мучачо залипнут»: сибирячка подразнила соцсети тверком с бочкой
«Рубит в «контру»: парень с компьютерной мышкой позабавил пассажиров метро
«Элджей хоть в курсе?»: Настя Ивлеева похвасталась кольцом на безымянном пальце
«Сначала были хлопки, потом повалил черный дым»: после пожара семья погорельцев с 8 детьми оказалась на улице
«Вырываются языки пламени»: в Новосибирске загорелась «ГАЗель»