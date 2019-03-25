«Хотят, как мама»: видео с медвежатами, которые учатся карабкаться, заставит вас улыбнуться

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-25T16:48:48+03:00

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Забавный ролик с полярной мамой и белыми медвежатами появился на Youtube-канале сибирячки Анны Новиковой. В кадре – медведица, которая без проблем залезла по ступенькам, и два неуклюжих малыша, которые только учатся карабкаться. Кстати, оба детеныши Герды с задачей справились: добрались до своей мамы.

- Медвежата уже подросли, слушаются маму Герду, - рассказала «Комсомольской правде» Анна Новикова, автор видео. - Один малыш долго забирался наверх и пищал, Герда бегом к нему. Но он в тот момент уже сам забрался.

Напомним, белые медвежата появились на свет еще 11 декабря, но только совсем недавно стали показываться посетителям новосибирского зоопарка. Для Герды это были уже третьи роды. Первенцем у полярной мамы была Шилка. Когда ее отдали в японский зоопарк, общественники выступили с протестом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699161" frameborder="0"></iframe> Видео с медвежатами, которые учатся карабкаться, заставит вас улыбнуться.

ИСТОЧНИК KP.RU