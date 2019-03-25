2019-03-25T14:12:40+03:00
Дом. Семья

Шарпей на помойке: собака, изначально попавшая в список опасных пород, оказалась на улице

Пес бегает один в районе Бугринской рощи
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске возле мусорки замечен одинокий породистый пес. Фото: vk.com/nsknahodkaВ Новосибирске возле мусорки замечен одинокий породистый пес. Фото: vk.com/nsknahodka
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Неравнодушные новосибирцы заметили на улице породистую собаку породы шарпей и выложили фото в социальные сети, в группу «Бюро находок».

— В районе Бугринской рощи бегает пес, порода шарпей, вроде бы. На шее следы от ошейника. Может, найдется хозяин? — пишет в сети автор снимка.

Породистая собака рядом с мусорными контейнерами вызвала массу эмоций у подписчиков.

— Как можно потерять, неужели выгнали? Люди, вы что сума сошли?

— Дожили! Шарпеи на помойках, — пишут люди в сети.

Кто-то из участников переписки вспомнил, что в середине января видел, как в районе остановки «Комсомольская» похожую собаку задела машина, но пес встряхнулся и побежал дальше.

Напомним, что порода шарпей в начале марта попала в список МВД потенциально опасных собак. Однако 4 дня назад список был изменен, и шарпеи из этого перечня благополучно выбыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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