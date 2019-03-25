Кто-то снял скальп: волонтеры выхаживают щегла без кожи на голове
Щегол попал в руки волонтеров с серьезными травмами: на голове у него не было кожи, а также хвоста и маховых перьев на правом крыле.
— На голове, помимо снятой кожи, две небольшие вмятины. Предположительно, щегол смог вырваться из лап некрупного хищника, некоторое время передвигался по земле и уже ослабленный и заметно похудевший попал к людям, — рассказали в Центре реабилитации диких животных.
Щегол остался без кожи на голове, хвоста и перьев в крыльях - его выхаживают волонтеры.
Сейчас за птичкой ухаживают волонтеры.
— Вы посмотрите, какой он активный! При осмотре птица ведет себя бойко, вырывается и кусается. С аппетитом ест, пьет, и всячески выражает стойкость и бодрость, — отмечают волонтеры.
Они надеются, что птичка полностью восстановится и сможет вернуться на волю.
ИСТОЧНИК KP.RU