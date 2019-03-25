Кто-то снял скальп: волонтеры выхаживают щегла без кожи на голове

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-25T14:01:01+03:00

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Щегол попал в руки волонтеров с серьезными травмами: на голове у него не было кожи, а также хвоста и маховых перьев на правом крыле.

— На голове, помимо снятой кожи, две небольшие вмятины. Предположительно, щегол смог вырваться из лап некрупного хищника, некоторое время передвигался по земле и уже ослабленный и заметно похудевший попал к людям, — рассказали в Центре реабилитации диких животных.

Щегол остался без кожи на голове, хвоста и перьев в крыльях - его выхаживают волонтеры.

Сейчас за птичкой ухаживают волонтеры.

— Вы посмотрите, какой он активный! При осмотре птица ведет себя бойко, вырывается и кусается. С аппетитом ест, пьет, и всячески выражает стойкость и бодрость, — отмечают волонтеры.

Они надеются, что птичка полностью восстановится и сможет вернуться на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU