Горячая девчонка: сибирячка ради танцев разделась на горнолыжном спуске
Новосибирская танцовщица Ольга Ряжинова любит удивлять своих поклонников. Новое видео, которая девушка выложила в Инстаграм, можно назвать экстремальным. Танцовщица разделась до купальника на спуске в сноуборд-парке «Горский».
- Не помню точно, сколько градусов тогда было, но «минус» чувствовался. Но ведь и задумка видео была такая: показать, что в Сибири живут самые горячие девчонки. И своими видео я «вызываю» весну, чтобы быстрее тепло пришло, - говорит Ольга. – А еще хочу сказать отдельное спасибо моему оператору: он не давал мне долго мерзнуть. Как только был небольшой перерыв между дублями, сразу приносил мне пуховик.
Сами съемки длились два часа: Ольге и ее оператору пришлось несколько раз менять локацию.
- Сначала была идея, чтобы когда я танцую, на фоне сноубордисты показывали свои трюки. И когда мы пришли, там были парни, которые катались. Они кричали, поддерживали, на видео снимали, - описывает реакцию очевидцев девушка. – Но в съемках участвовать они не могли, потому что никому из них 18 лет не исполнилось. Так что мы отошли подальше, чтобы никому не мешать, и записали другой ролик.
Сибирячка ради танцев разделась на горнолыжном спуске.
ИСТОЧНИК KP.RU