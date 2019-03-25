Горячая девчонка: сибирячка ради танцев разделась на горнолыжном спуске

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-25T13:26:20+03:00

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Новосибирская танцовщица Ольга Ряжинова любит удивлять своих поклонников. Новое видео, которая девушка выложила в Инстаграм, можно назвать экстремальным. Танцовщица разделась до купальника на спуске в сноуборд-парке «Горский».

- Не помню точно, сколько градусов тогда было, но «минус» чувствовался. Но ведь и задумка видео была такая: показать, что в Сибири живут самые горячие девчонки. И своими видео я «вызываю» весну, чтобы быстрее тепло пришло, - говорит Ольга. – А еще хочу сказать отдельное спасибо моему оператору: он не давал мне долго мерзнуть. Как только был небольшой перерыв между дублями, сразу приносил мне пуховик.

Сами съемки длились два часа: Ольге и ее оператору пришлось несколько раз менять локацию.

- Сначала была идея, чтобы когда я танцую, на фоне сноубордисты показывали свои трюки. И когда мы пришли, там были парни, которые катались. Они кричали, поддерживали, на видео снимали, - описывает реакцию очевидцев девушка. – Но в съемках участвовать они не могли, потому что никому из них 18 лет не исполнилось. Так что мы отошли подальше, чтобы никому не мешать, и записали другой ролик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699117" frameborder="0"></iframe> Сибирячка ради танцев разделась на горнолыжном спуске.

ИСТОЧНИК KP.RU