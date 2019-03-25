2019-03-25T10:38:51+03:00
Происшествия

Не Робин Гуд: водитель-экспедитор поймал новосибирца за кражей лекарств

Новосибирец хотел продать украденные лекарства, а деньги потратить на свои нужды
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец решил ограбить машину экспедитора.Новосибирец решил ограбить машину экспедитора.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска в минувшие выходные. Новосибирец попытался украсть коробку с лекарствами, но далеко убежать не получилось.

— 22 марта в отдел полиции № 7 «Ленинский» поступило сообщение от 32-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что работает водителем-экспедитором в фармацевтической компании и пока он выгружал из машины медицинские препараты, неизвестный схватил коробку с лекарствами и попытался скрыться. Мужчина догнал и задержал вора, а после сообщил о случившемся в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Задержанным оказался 27-летний житель Ленинского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина признался, что хотел продать украденные лекарственные средства, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

— Возбуждено уголовное дело по статье — грабеж. С молодого человека взяли подписку о невыезде, — добавили в ведомстве. — Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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