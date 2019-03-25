2019-03-25T10:03:45+03:00
Общество

«В пакетах тяжело нести»: ехавший с магазинной тележкой новосибирец рассмешил пассажиров автобуса

Молодой новосибирец решил, что продукты из магазина удобнее везти в тележке, и забрался с ней в общественный транспорт
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".
Изменить размер текста:

В Новосибирске молодой человек немало удивил пассажиров автобуса своим багажом — тележкой из супермаркета, в которой он вез продукты.

— Ничего необычного, просто ребята с тележкой из магазина в 14-м автобусе, — поделился забавным видео подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». Сибиряки с юмором отнеслись к столь оригинальной перевозке продуктов, отметив, что по факту, кража тележки из магазина — это преступление. Другие же озаботились, оплатил ли парень столь неудобный и габаритный багаж. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:

— В пакетах тяжело нести, — отмечает один.

— А он провоз багажа оплатил? — интересуется второй.

— Должен оплатить как багаж, — добавляет третий.

— М-да.. ее же втащить надо.., — замечает четвертый.

Новосибирец ехал в автобусе с тележкой из супермаркета..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уснул с непотушенной сигаретой: в Оби из горящего дома спаслись пятнадцать жильцов и один погиб
Группа компаний «Расцветай» получила диплом Банка ВТБ в номинации «Стратегический партнер»
Пьяный на дороге: автоинспекторы поймали устроившего ДТП в центре водителя «Митсубиси»
«Неуловимая мстительница»: сибирячка отломала зеркало у машины, думая, что ее не видно
Обман зрения: дорога в Ленинском районе стала похожа на кратер Луны
Четырехметровая опасность: в Кировском районе дети гуляют рядом с огромной ямой во дворе дома
Подбил и уехал: неизвестный водитель устроил ДТП в центре Новосибирска и скрылся с места
Нет три недели: в Мочище пропал новосибирец с татуировкой на предплечье
Погода на день в Новосибирске: 25 марта будет плюс 5 градусов и гололед
«Все мучачо залипнут»: сибирячка подразнила соцсети тверком с бочкой
«Рубит в «контру»: парень с компьютерной мышкой позабавил пассажиров метро
«Элджей хоть в курсе?»: Настя Ивлеева похвасталась кольцом на безымянном пальце
«Сначала были хлопки, потом повалил черный дым»: после пожара семья погорельцев с 8 детьми оказалась на улице
«Вырываются языки пламени»: в Новосибирске загорелась «ГАЗель»