«В пакетах тяжело нести»: ехавший с магазинной тележкой новосибирец рассмешил пассажиров автобуса
В Новосибирске молодой человек немало удивил пассажиров автобуса своим багажом — тележкой из супермаркета, в которой он вез продукты.
— Ничего необычного, просто ребята с тележкой из магазина в 14-м автобусе, — поделился забавным видео подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». Сибиряки с юмором отнеслись к столь оригинальной перевозке продуктов, отметив, что по факту, кража тележки из магазина — это преступление. Другие же озаботились, оплатил ли парень столь неудобный и габаритный багаж. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:
— В пакетах тяжело нести, — отмечает один.
— А он провоз багажа оплатил? — интересуется второй.
— Должен оплатить как багаж, — добавляет третий.
— М-да.. ее же втащить надо.., — замечает четвертый.
Новосибирец ехал в автобусе с тележкой из супермаркета..
ИСТОЧНИК KP.RU