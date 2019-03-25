«В пакетах тяжело нести»: ехавший с магазинной тележкой новосибирец рассмешил пассажиров автобуса

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-25T10:03:45+03:00

Молодой новосибирец решил, что продукты из магазина удобнее везти в тележке, и забрался с ней в общественный транспорт

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В Новосибирске молодой человек немало удивил пассажиров автобуса своим багажом — тележкой из супермаркета, в которой он вез продукты.

— Ничего необычного, просто ребята с тележкой из магазина в 14-м автобусе, — поделился забавным видео подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». Сибиряки с юмором отнеслись к столь оригинальной перевозке продуктов, отметив, что по факту, кража тележки из магазина — это преступление. Другие же озаботились, оплатил ли парень столь неудобный и габаритный багаж. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:

— В пакетах тяжело нести, — отмечает один.

— А он провоз багажа оплатил? — интересуется второй.

— Должен оплатить как багаж, — добавляет третий.

— М-да.. ее же втащить надо.., — замечает четвертый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699058" frameborder="0"></iframe> Новосибирец ехал в автобусе с тележкой из супермаркета..

ИСТОЧНИК KP.RU