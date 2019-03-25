Уснул с непотушенной сигаретой: в Оби из горящего дома спаслись пятнадцать жильцов и один погиб

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-25T09:03:39+03:00

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В городе Обь Новосибирской области сотрудники МЧС спасли на пожаре в пятиэтажке пять человек, включая ребенка, еще 10 эвакуировались самостоятельно.

— Сообщение о пожаре поступило в 2:27 ночи сегодня, 25 марта. В пятиэтажном доме на первом этаже загорелась квартира, из окна вырывалось пламя, а дым очень быстро распространялся на верхние этажи. Троих человек, в том числе ребенка, спасли через окно второго этажа по трехколенной лестнице, еще двоих жителей вывели из подъезда, надев на них спасательные устройства. Еще 10 жильцов эвакуировались из дома самостоятельно, до приезда пожарных. В квартире, где началось возгорание, пожарные обнаружили погибшего пенсионера, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пожар в квартире огнеборцы удалось потушить в течение 13 минут.

В ведомстве отметили, что развитие пожара указывает на то, что мужчина, скорее всего, уснул с непотушенной сигаретой. Также выяснилось, что 8 месяцев назад с этим мужчиной проводился инструктаж по мерам пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU