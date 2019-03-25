Группа компаний «Расцветай» получила диплом Банка ВТБ в номинации «Стратегический партнер»

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-25T08:31:43+03:00

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Застройщик взаимодействует с Банком ВТБ с 2018 года. За небольшой период времени компания подтвердила свою деловую репутацию и стала стратегическим партнером банка наряду с такими крупнейшими игроками рынка недвижимости Новосибирска, как строительные компании «Брусника», «Стрижи», «ВИРА-Строй», «СДС-строй», а также Центральное агентство недвижимости и «Жилфонд».

Партнерство Банка ВТБ и застройщиков построено на взаимовыгодных деловых отношениях, которые позволяют без бюрократических проволочек проводить необходимые сделки, получать выгодные кредитные решения для клиентов и аккредитацию объектов недвижимости.

Согласно условиям ВТБ ипотека покупателям квартир в ЖК «Расцветай на Маркса» и ЖК «Расцветай на Гоголя» предоставляется при первоначальном взносе от 15% на срок до 30 лет, кредитная ставка составляет от 9,5% годовых. Также для покупателей квартир предусмотрена опция «Легкая ипотека», дающая возможность предоставить минимальный пакет документов для рассмотрения заявки на получение ипотечного займа.

ИСТОЧНИК KP.RU