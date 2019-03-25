Пьяный на дороге: автоинспекторы поймали устроившего ДТП в центре водителя «Митсубиси»

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-25T07:59:18+03:00

В аварии пострадала водитель «Мазды» — у нее множественные повреждения отделов позвоночника, а также ушиб мягких тканей головы

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В Новосибирске автоинспекторы задержали водителя, устроившего аварию в центре, а после скрывшегося с места.

— В воскресенье, 24 марта около 22:00 на Красном проспекте водитель за рулем Mitsubishi ASX, ехавший со стороны улицы Орджоникидзе, при повороте на улицу Октябрьская, столкнулся с «Мазда 6» под управлением 24-летней женщины, ехавшей в попутном направлении. После этого водитель «Митсубиси» с места происшествия скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Чуть позже водитель «Митсубиси» был задержан сотрудниками полка ДПС ГИБДД. Им оказался 43-летний житель Новосибирска, который в момент совершения аварии находился за рулем в нетрезвом состоянии.

— В отношении водителя составлены административные материалы за оставление места ДТП и управление автомобилем в состоянии опьянения, — отметили в ведомстве.

Водитель «Мазды» получила серьезные травмы: у нее диагностировали повреждение шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, а также ушиб мягких тканей головы.

ИСТОЧНИК KP.RU