2019-03-25T05:22:56+03:00
Общество

Четырехметровая опасность: в Кировском районе дети гуляют рядом с огромной ямой во дворе дома

Рабочие вырыли огромную яму и оставили ее на все выходные, огородив лишь сигнальной лентой
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сибирячка переживает за гуляющих возле глубокой ямы детей.Сибирячка переживает за гуляющих возле глубокой ямы детей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Огромная четырехметровая яма зияет во дворе дома в Кировском районе, а рядом — гуляют маленькие дети.

— На улице Пригородной, 15, рабочие раскопали дорожное полотно и оградили его лентой. Возле этого провала как ни в чем ни бывало гуляют дети, не предполагая всей опасности, которая их ожидает, — поделилась подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»

Сибирячка отметила, что такое ленточное ограждение на раскопанном месте с пятницы.

— Дети гуляют это, наверное, нормально в нашем веке? Там ведь яма четыре метра. Как жить дальше? — возмущается подписчица.

Рабочие оставили глубокую яму, лишь огородив её лентой. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Рабочие оставили глубокую яму, лишь огородив её лентой.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24