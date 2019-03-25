Четырехметровая опасность: в Кировском районе дети гуляют рядом с огромной ямой во дворе дома

СЕГОДНЯ 05:22 2019-03-25T05:22:56+03:00

Рабочие вырыли огромную яму и оставили ее на все выходные, огородив лишь сигнальной лентой

Изменить размер текста: A A

Огромная четырехметровая яма зияет во дворе дома в Кировском районе, а рядом — гуляют маленькие дети.

— На улице Пригородной, 15, рабочие раскопали дорожное полотно и оградили его лентой. Возле этого провала как ни в чем ни бывало гуляют дети, не предполагая всей опасности, которая их ожидает, — поделилась подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»

Сибирячка отметила, что такое ленточное ограждение на раскопанном месте с пятницы.

— Дети гуляют это, наверное, нормально в нашем веке? Там ведь яма четыре метра. Как жить дальше? — возмущается подписчица.

Рабочие оставили глубокую яму, лишь огородив её лентой.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU