Подбил и уехал: неизвестный водитель устроил ДТП в центре Новосибирска и скрылся с места
В воскресенье вечером, 24 марта в центре Новосибирска водитель подбил седан и покинул место ДТП.
— На Красном проспекте, перед пересечением с улицей Максима Горького произошло столкновение седана Mazda 6 и неустановленного автомобиля, который после удара покинул место происшествия, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»
Очевидец добавил, что в аварии пострадал водитель «Мазды», которого увезли на скорой помощи в НИИТО. Подробности произошедшего уточняются.
Второй участник аварии покинул место ДТП.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU