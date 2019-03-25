Подбил и уехал: неизвестный водитель устроил ДТП в центре Новосибирска и скрылся с места

СЕГОДНЯ 04:55 2019-03-25T04:55:28+03:00

В Центральном районе в аварии пострадал водитель «Мазды», а второй участник — скрылся с места

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В воскресенье вечером, 24 марта в центре Новосибирска водитель подбил седан и покинул место ДТП.

— На Красном проспекте, перед пересечением с улицей Максима Горького произошло столкновение седана Mazda 6 и неустановленного автомобиля, который после удара покинул место происшествия, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»

Очевидец добавил, что в аварии пострадал водитель «Мазды», которого увезли на скорой помощи в НИИТО. Подробности произошедшего уточняются.

Второй участник аварии покинул место ДТП.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU