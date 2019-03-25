Нет три недели: в Мочище пропал новосибирец с татуировкой на предплечье

СЕГОДНЯ 04:19 2019-03-25T04:20:10+03:00

О месте нахождения мужчины ничего не известно уже около трех недель. Фото: "Лиза Алерт".

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в поселке Мочище Новосибирской области 43-летнего Алексея Доценко. О его местонахождении ничего не известно с 4 марта.

— Приметы: рост около 175-180 сантиметров, нормальное телосложение, глаза зеленые, русые прямые волосы. В день пропажи был одет в черную либо синюю куртку, джинсы. Из особых примет: татуировка на предплечье, — говорится в ориентировке.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефону 112 — в единую диспетчерскую экстренных служб или волонтерам отряда «Лиза Алерт» на номер: 8-800-700-54-52 (звонок по России бесплатный).

У мужчины имеется татуировка на предплечье. Фото: "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU