2019-03-25T04:20:10+03:00
Общество

Нет три недели: в Мочище пропал новосибирец с татуировкой на предплечье

Житель поселка Мочище пропал 4 марта
Надежда ЯРКОВА
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О месте нахождения мужчины ничего не известно уже около трех недель. Фото: "Лиза Алерт".О месте нахождения мужчины ничего не известно уже около трех недель. Фото: "Лиза Алерт".
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в поселке Мочище Новосибирской области 43-летнего Алексея Доценко. О его местонахождении ничего не известно с 4 марта.

— Приметы: рост около 175-180 сантиметров, нормальное телосложение, глаза зеленые, русые прямые волосы. В день пропажи был одет в черную либо синюю куртку, джинсы. Из особых примет: татуировка на предплечье, — говорится в ориентировке.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефону 112 — в единую диспетчерскую экстренных служб или волонтерам отряда «Лиза Алерт» на номер: 8-800-700-54-52 (звонок по России бесплатный).

У мужчины имеется татуировка на предплечье. Фото: "Лиза Алерт".

У мужчины имеется татуировка на предплечье. Фото: "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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