Нет три недели: в Мочище пропал новосибирец с татуировкой на предплечье
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в поселке Мочище Новосибирской области 43-летнего Алексея Доценко. О его местонахождении ничего не известно с 4 марта.
— Приметы: рост около 175-180 сантиметров, нормальное телосложение, глаза зеленые, русые прямые волосы. В день пропажи был одет в черную либо синюю куртку, джинсы. Из особых примет: татуировка на предплечье, — говорится в ориентировке.
Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефону 112 — в единую диспетчерскую экстренных служб или волонтерам отряда «Лиза Алерт» на номер: 8-800-700-54-52 (звонок по России бесплатный).
У мужчины имеется татуировка на предплечье. Фото: "Лиза Алерт".
ИСТОЧНИК KP.RU