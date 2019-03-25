Погода на день в Новосибирске: 25 марта будет плюс 5 градусов и гололед

СЕГОДНЯ 03:38 2019-03-25T03:38:48+03:00

Сегодня в городе будет до плюс 5 градусов и без осадков. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет тепло до плюс 5 градусов, осадков не ожидается, на дорогах будет скользко.

— В понедельник, 25 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах сильная гололедица. Температура днем будет плюс 3-5 градусов, к ночи похолодает до минус 2-4 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем без осадков, при прояснениях изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура ожидается в пределах 0 — плюс 5 градусов, ночная около минус 1-6 градусов, при прояснениях до минус 11 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду с дневной температурой до плюс 4 градусов и ночной до минус 3 градусов. В течение недели ожидается постепенное потепление, к выходным воздух прогреется до плюс 6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU