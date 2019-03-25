2019-03-25T03:38:48+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 25 марта будет плюс 5 градусов и гололед

Какая погода ждет новосибирцев вначале новой недели
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня в городе будет до плюс 5 градусов и без осадков.Сегодня в городе будет до плюс 5 градусов и без осадков.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе будет тепло до плюс 5 градусов, осадков не ожидается, на дорогах будет скользко.

— В понедельник, 25 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах сильная гололедица. Температура днем будет плюс 3-5 градусов, к ночи похолодает до минус 2-4 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем без осадков, при прояснениях изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура ожидается в пределах 0 — плюс 5 градусов, ночная около минус 1-6 градусов, при прояснениях до минус 11 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду с дневной температурой до плюс 4 градусов и ночной до минус 3 градусов. В течение недели ожидается постепенное потепление, к выходным воздух прогреется до плюс 6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нет три недели: в Мочище пропал новосибирец с татуировкой на предплечье
«Все мучачо залипнут»: сибирячка подразнила соцсети тверком с бочкой
«Рубит в «контру»: парень с компьютерной мышкой позабавил пассажиров метро
«Элджей хоть в курсе?»: Настя Ивлеева похвасталась кольцом на безымянном пальце
«Сначала были хлопки, потом повалил черный дым»: после пожара семья погорельцев с 8 детьми оказалась на улице
«Вырываются языки пламени»: в Новосибирске загорелась «ГАЗель»
«Погнался за мальчиком-первоклашкой»: в Новосибирске ищут педофила, который дежурит у школы
«Да это Буратино!»: парень в вязаном колпаке рассмешил пассажиров метро
Переходил на красный свет: в Новосибирске иномарка сбила 14-летнего подростка
«Такая киска»: молодая мама показала «вкусный» тверк
Погода на день в Новосибирске: 24 марта будет плюс 5 градусов
Олимпийские чемпионы: новосибирцы выиграли семь золотых медалей в Абу-Даби
«Милый животик»: «Мисс Россия» призналась, что поправилась и показала фото в купальнике
Знаешь историю войск – любишь Отечество: в Новосибирском военном институте Росгвардии прошел военно-исторический диктант
Въезд на Украину запрещен: депутаты Новосибирска внесены в санкционный список
Украл, выпил, в тюрьму! Полиция разыскивает новосибирца укравшего алкоголь из магазина
Технопарк в сфере строительства: центр развития строительной отрасли появится в Новосибирске
На свидание приехали спасатели: парни не смогли без помощи выбраться из оврага
Не ходи на лёд: В Новосибирской области продолжается акция «Безопасный лёд»
Угадай кто? В Новосибирском зоопарке предложили определить пол медвежат по фотографиям
Превышение должностных полномочий: в отношении Сергея Штельмаха возбуждено уголовное дело
Кошелёк, кошелек. Какой кошелек? В Новосибирске таксист забрал деньги из чужой барсетки
За ночь лишили рабочего места: в аварии на Красном проспекте пострадал газетный киоск
Затравил собаками: охотника - живодера задержали в Новосибирской области
Погода на день в Новосибирске: 23 марта ожидается ясная погода и +5 градусов
«Танцуют и любят математику»: новосибирские школьницы поборются за корону самой красивой девочки страны