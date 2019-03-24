2019-03-24T15:45:32+03:00
Общество

«Все мучачо залипнут»: сибирячка подразнила соцсети тверком с бочкой

Видео Полины Дубковой уже набрало более 237 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
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Полина Дубкова не стесняется своих форм. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/Полина Дубкова не стесняется своих форм. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/
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Танцовщица Полина Дубкова переехала из Новосибирска в Москву почти два года назад, и теперь покоряет столицу своими откровенными видео. В своем новом ролике девушка в коротеньких шортах решила станцевать в коротеньких шортах возле бочки.

- Немного тверка вам в ленту, - подписала свой ролик девушка.

Видео Полины за считанные часы набрало 247 тысяч просмотров и сотни комментариев:

- Все мучачо залипнут, - считают одни.

- Как всегда шикарна! Обожаю тебя, - не скупятся на комплименты другие.

- Супер, очень круто, - считают третьи.

- Как всегда, Полина, ты очень классная, - хвалят новосибирскую танцовщицу четвертые.

Но нашлись и те, кто немного девушку покритиковал. Правда, не за танец, а за ее формы:

- Не помешало бы немного похудеть, особенно в ногах, - посоветовали они.

Сибирячка подразнила соцсети тверком с бочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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