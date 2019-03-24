«Все мучачо залипнут»: сибирячка подразнила соцсети тверком с бочкой
Танцовщица Полина Дубкова переехала из Новосибирска в Москву почти два года назад, и теперь покоряет столицу своими откровенными видео. В своем новом ролике девушка в коротеньких шортах решила станцевать в коротеньких шортах возле бочки.
- Немного тверка вам в ленту, - подписала свой ролик девушка.
Видео Полины за считанные часы набрало 247 тысяч просмотров и сотни комментариев:
- Все мучачо залипнут, - считают одни.
- Как всегда шикарна! Обожаю тебя, - не скупятся на комплименты другие.
- Супер, очень круто, - считают третьи.
- Как всегда, Полина, ты очень классная, - хвалят новосибирскую танцовщицу четвертые.
Но нашлись и те, кто немного девушку покритиковал. Правда, не за танец, а за ее формы:
- Не помешало бы немного похудеть, особенно в ногах, - посоветовали они.
Сибирячка подразнила соцсети тверком с бочкой.
ИСТОЧНИК KP.RU