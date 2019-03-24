«Элджей хоть в курсе?»: Настя Ивлеева похвасталась кольцом на безымянном пальце

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-24T13:31:12+03:00

Поклонники не верят, что Настя Ивлеева и Элджей поженятся. Фото: https://www.instagram.com/yobajur/

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Фото Насти Ивлевой, демонстрирующей кольцо на безымянном пальце, появилось в «Инстаграме» на странице пользователя yobajur.

- Ивлей хайпует, - так был подписан снимок с намеком на то, что Элджей сделал Насте предложение, и они скоро поженятся.

Пользователи соцсетей тут же разделились на два лагеря: одни радуются за певца из Новосибирска и его девушку, а другие не верят в долговечность их отношений.

- Элджей хоть в курсе? – шутят одни.

- Так еще две недели назад сделал предложение, - пишут другие поклонники.

- Элджей кайфует от жизни, а Ивлеева так, чтобы рядом кто-то был, для хайпа опять же. Думаю, у нее к нему такое же отношение, - считают третьи.

- Он на ней не женится точно, - уверены четвертые.

- Ивлеева - наикрутейшая из всех блогеров, кого когда-либо смотрела. Очень за неё рада! А те, кто пишут, что она отвратная, - ну, ребят, я сразу поняла, что вы поклонники Бузовой , - защищают Ивлееву пятые.

ИСТОЧНИК KP.RU