2019-03-24T09:34:49+03:00
Происшествия

«Погнался за мальчиком-первоклашкой»: в Новосибирске ищут педофила, который дежурит у школы

Полиция начала проверку и разбирается в этой истории
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Полиция уже начала проверку истории с нападением педофила.Полиция уже начала проверку истории с нападением педофила.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Сообщение о том, что в Новосибирске объявился педофил, появилось в соцсетях. Вот что пишут встревоженные сибиряки:

- Разговариваем сейчас с подружкой. У нее два ребенка, 13 и 10 лет. Говорит, что у школы №86 «дежурит» педофил. Вчера погнался за мальчиком-первоклашкой. Тот успел забежать в подъезд, закрыть дверь. Про состояние мальчика говорить излишне. Мама этого мальчика работает с моей подругой, - рассказывают историю новосибирцы.

Пользователи соцсетей уже оставили под этим сообщением множество комментариев:

- Как страшно за детей! Кошмар какой! – переживают одни.

- Я живу на Западном. Слухи про педофила ходят, это точно, - пишут другие.

Корреспонденты «Комсомолки» обратились в полицию с просьбой рассказать, действительно ли сибирякам стоит опасаться:

- Сейчас по факту сообщенной информации проводится проверка, - заявили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Вырываются языки пламени»: в Новосибирске загорелась «ГАЗель»
«Да это Буратино!»: парень в вязаном колпаке рассмешил пассажиров метро
Переходил на красный свет: в Новосибирске иномарка сбила 14-летнего подростка
«Такая киска»: молодая мама показала «вкусный» тверк
Погода на день в Новосибирске: 24 марта будет плюс 5 градусов
Олимпийские чемпионы: новосибирцы выиграли семь золотых медалей в Абу-Даби
«Милый животик»: «Мисс Россия» призналась, что поправилась и показала фото в купальнике
Знаешь историю войск – любишь Отечество: в Новосибирском военном институте Росгвардии прошел военно-исторический диктант
Въезд на Украину запрещен: депутаты Новосибирска внесены в санкционный список
Украл, выпил, в тюрьму! Полиция разыскивает новосибирца укравшего алкоголь из магазина
Технопарк в сфере строительства: центр развития строительной отрасли появится в Новосибирске
На свидание приехали спасатели: парни не смогли без помощи выбраться из оврага
Не ходи на лёд: В Новосибирской области продолжается акция «Безопасный лёд»
Угадай кто? В Новосибирском зоопарке предложили определить пол медвежат по фотографиям
Превышение должностных полномочий: в отношении Сергея Штельмаха возбуждено уголовное дело
Кошелёк, кошелек. Какой кошелек? В Новосибирске таксист забрал деньги из чужой барсетки
За ночь лишили рабочего места: в аварии на Красном проспекте пострадал газетный киоск
Затравил собаками: охотника - живодера задержали в Новосибирской области
Погода на день в Новосибирске: 23 марта ожидается ясная погода и +5 градусов
«Танцуют и любят математику»: новосибирские школьницы поборются за корону самой красивой девочки страны