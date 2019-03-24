«Погнался за мальчиком-первоклашкой»: в Новосибирске ищут педофила, который дежурит у школы
Сообщение о том, что в Новосибирске объявился педофил, появилось в соцсетях. Вот что пишут встревоженные сибиряки:
- Разговариваем сейчас с подружкой. У нее два ребенка, 13 и 10 лет. Говорит, что у школы №86 «дежурит» педофил. Вчера погнался за мальчиком-первоклашкой. Тот успел забежать в подъезд, закрыть дверь. Про состояние мальчика говорить излишне. Мама этого мальчика работает с моей подругой, - рассказывают историю новосибирцы.
Пользователи соцсетей уже оставили под этим сообщением множество комментариев:
- Как страшно за детей! Кошмар какой! – переживают одни.
- Я живу на Западном. Слухи про педофила ходят, это точно, - пишут другие.
Корреспонденты «Комсомолки» обратились в полицию с просьбой рассказать, действительно ли сибирякам стоит опасаться:
- Сейчас по факту сообщенной информации проводится проверка, - заявили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU