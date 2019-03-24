«Погнался за мальчиком-первоклашкой»: в Новосибирске ищут педофила, который дежурит у школы

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-24T09:34:49+03:00

Полиция уже начала проверку истории с нападением педофила. Фото: Влад КОМЯКОВ

Полиция начала проверку и разбирается в этой истории

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Сообщение о том, что в Новосибирске объявился педофил, появилось в соцсетях. Вот что пишут встревоженные сибиряки:

- Разговариваем сейчас с подружкой. У нее два ребенка, 13 и 10 лет. Говорит, что у школы №86 «дежурит» педофил. Вчера погнался за мальчиком-первоклашкой. Тот успел забежать в подъезд, закрыть дверь. Про состояние мальчика говорить излишне. Мама этого мальчика работает с моей подругой, - рассказывают историю новосибирцы.

Пользователи соцсетей уже оставили под этим сообщением множество комментариев:

- Как страшно за детей! Кошмар какой! – переживают одни.

- Я живу на Западном. Слухи про педофила ходят, это точно, - пишут другие.

Корреспонденты «Комсомолки» обратились в полицию с просьбой рассказать, действительно ли сибирякам стоит опасаться:

- Сейчас по факту сообщенной информации проводится проверка, - заявили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU