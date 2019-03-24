«Да это Буратино!»: парень в вязаном колпаке рассмешил пассажиров метро

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-24T08:51:49+03:00

Как вам такая шапочка? Фото: https://vk.com/subwaynsk

Молодой человек в необычной шапке проехал в новосибирской подземке

Изменить размер текста: A A

Забавное фото парня, который решил проехаться в подземке в вязанном колпаке, появилось в группе «Мода Новосибирского Метро». Длинная цветная шапка повесила пользователей соцсетей, и они сейчас шутят в комментариях кто во что горазд:

- Да это Буратино, - вспоминают сказочного героя одни.

- Скажите, как его зовут, - напоминают слова из детской песенки другие.

- На голове его колпак, но околпачен будет враг, - подпевают им другие.

Снимок уже набрал десятки лайков и становится популярным в соцсетях. Правда, пообсуждали комментаторы не только необычную шапку, но и то, что у парня в шапке на плечах был рюкзак:

- Снимайте всегда рюкзаки в транспорте, - считают одни.

- Если транспорт не переполнен, зачем их снимать? – недоумевают другие.

- Наверное, если в транспорте не более 10-15 человек, если это не маршрутка, то незачем, - соглашаются третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU