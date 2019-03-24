«Да это Буратино!»: парень в вязаном колпаке рассмешил пассажиров метро
Забавное фото парня, который решил проехаться в подземке в вязанном колпаке, появилось в группе «Мода Новосибирского Метро». Длинная цветная шапка повесила пользователей соцсетей, и они сейчас шутят в комментариях кто во что горазд:
- Да это Буратино, - вспоминают сказочного героя одни.
- Скажите, как его зовут, - напоминают слова из детской песенки другие.
- На голове его колпак, но околпачен будет враг, - подпевают им другие.
Снимок уже набрал десятки лайков и становится популярным в соцсетях. Правда, пообсуждали комментаторы не только необычную шапку, но и то, что у парня в шапке на плечах был рюкзак:
- Снимайте всегда рюкзаки в транспорте, - считают одни.
- Если транспорт не переполнен, зачем их снимать? – недоумевают другие.
- Наверное, если в транспорте не более 10-15 человек, если это не маршрутка, то незачем, - соглашаются третьи.
ИСТОЧНИК KP.RU