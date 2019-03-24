2019-03-24T07:58:31+03:00
Происшествия

Переходил на красный свет: в Новосибирске иномарка сбила 14-летнего подростка

Школьник с тяжелыми травмами сейчас находится в больнице
Татьяна СОЛОВОВА
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Полиция выясняет причины произошедшей аварии.Полиция выясняет причины произошедшей аварии.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Вечером в субботу, 23 марта, серьезная авария произошла в Советском районе: там водитель иномарки сбил 14-летнего школьника.

- В 20.40 49-летний владелец «Renault Logan» ехал по Бердскому шоссе со стороны улицы Русской, - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области. – У дома № 15 на улице Речкуновской новосибирец сбил подростка. По предварительной информации, школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода на красный сигнал светофора.

Удар был такой силы, что без травм не обошлось:

- Подросток серьезно повредил ногу и получил травму живота: точные диагнозы ребенка на данный момент неизвестны, - продолжают в ведомстве. – Школьника госпитализировали в одну из новосибирских больниц: медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Полицейские уже начали проверку: им предстоит выяснить причины произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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