Переходил на красный свет: в Новосибирске иномарка сбила 14-летнего подростка
Вечером в субботу, 23 марта, серьезная авария произошла в Советском районе: там водитель иномарки сбил 14-летнего школьника.
- В 20.40 49-летний владелец «Renault Logan» ехал по Бердскому шоссе со стороны улицы Русской, - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области. – У дома № 15 на улице Речкуновской новосибирец сбил подростка. По предварительной информации, школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода на красный сигнал светофора.
Удар был такой силы, что без травм не обошлось:
- Подросток серьезно повредил ногу и получил травму живота: точные диагнозы ребенка на данный момент неизвестны, - продолжают в ведомстве. – Школьника госпитализировали в одну из новосибирских больниц: медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Полицейские уже начали проверку: им предстоит выяснить причины произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU