«Такая киска»: молодая мама показала «вкусный» тверк

СЕГОДНЯ 07:05 2019-03-24T07:05:03+03:00

Ролик Елены Яткиной уже набрал более 40 тысяч просмотров

Изменить размер текста: A A

У звезды тверка Елены Яткиной два года назад родилась дочка, но молодая мама и не думает отказываться от откровенных видео. Вот и в своем новом ролике новосибирская танцовщица предстала в коротеньком топе и трусах.

- Тот случай, когда вынашивала трек 1,5 года, - поделилась Елена со своими подписчиками в «Инстаграме».

Пользователям соцсетей такое видео пришлось по душе:

- На это можно смотреть бесконечно! До чего же красивая, изящная, невероятная! Глаз не оторвать, - пишут одни.

- Ну это нереально круто, божественно, - восхищаются другие.

- Идеальна! Завораживает, настолько все органично и вкусно, - считают третьи.

- Такая киска! - хвалят девушку за пластику четвертые.

Напомним, Елена Яткина прославилась пять лет, когда ее видео на песню Major Lazer «Watch out for this» набрал 175 миллионов просмотров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/698949" frameborder="0"></iframe> Молодая мама показала «вкусный» тверк.

ИСТОЧНИК KP.RU