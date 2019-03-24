2019-03-24T07:05:03+03:00
Общество

«Такая киска»: молодая мама показала «вкусный» тверк

Ролик Елены Яткиной уже набрал более 40 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена Яткина не стесняется своих форм. Фото: https://www.instagram.com/fraules/Елена Яткина не стесняется своих форм. Фото: https://www.instagram.com/fraules/
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У звезды тверка Елены Яткиной два года назад родилась дочка, но молодая мама и не думает отказываться от откровенных видео. Вот и в своем новом ролике новосибирская танцовщица предстала в коротеньком топе и трусах.

- Тот случай, когда вынашивала трек 1,5 года, - поделилась Елена со своими подписчиками в «Инстаграме».

Пользователям соцсетей такое видео пришлось по душе:

- На это можно смотреть бесконечно! До чего же красивая, изящная, невероятная! Глаз не оторвать, - пишут одни.

- Ну это нереально круто, божественно, - восхищаются другие.

- Идеальна! Завораживает, настолько все органично и вкусно, - считают третьи.

- Такая киска! - хвалят девушку за пластику четвертые.

Напомним, Елена Яткина прославилась пять лет, когда ее видео на песню Major Lazer «Watch out for this» набрал 175 миллионов просмотров.

Молодая мама показала «вкусный» тверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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