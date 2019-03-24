Погода на день в Новосибирске: 24 марта будет плюс 5 градусов
Хоть в Новосибирск и пришло долгожданное потепление, погода не особо порадует новосибирцев: синоптики обещают дождь и мокрый снег.
- Днем по области будет плюс 1 – плюс 6 градусов (непосредственно в Новосибирске – плюс 3 – плюс 5 градусов), ночью похолодает до минус 2 – минус 7 градусов (при прояснениях – до минус 12 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. – Ожидаются туманы, ветер с порывами до 8 метров в секунду.
На «Яндексе» прогноз немного попрохладнее: по данным портала, днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью столбик термометра покажет минус 2 градуса. А вот «Гисметео», наоборот, радует весьма оптимистичным прогнозом: днем будет плюс 6 градусов, ночью – минус 1 градус.
В понедельник, 25 марта, метеорологи прогнозируют похолодание: днем будет плюс 2 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU