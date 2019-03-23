2019-03-23T16:01:00+03:00
Спорт

Олимпийские чемпионы: новосибирцы выиграли семь золотых медалей в Абу-Даби

В столице Объединённых Арабских Эмиратов завершились Всемирные летние игры Специальной Олимпиады
Денис ТАБАКОВ
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В Объединённых Арабских Эмиратах завершились игры специальной Олимпиады. Фото: sport.nso.ruВ Объединённых Арабских Эмиратах завершились игры специальной Олимпиады. Фото: sport.nso.ru
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В Абу-Даби завершились Всемирные летние игры Специальной Олимпиады. Более 7000 спортсменов со всех уголков мира соревновались в 24 видах спорта. Всего было представлено 190 стран.

Новосибирскую область в составе сборной России представляли двое спортменов– 16-летняя воспитанница спортивной школы «Заря» конница Кристина Водопьянова и 27-летний воспитанник Обского психоневрологического интерната пауэрлифтер Вячеслав Горносталёв.

Вячеслав Горносталёв в весовой категории до 59 кг занял первое место в силовом троеборье: в упражнении «присед» с результатом 130 кг, «жим» – 100 кг, «тяга» – 150 кг. Суммарно подняв 380 кг, Он принёс в копилку сборной России четыре золотые медали и стал абсолютным чемпионом Специальной Олимпиады.

Успеха добилась и Кристина Водопьянова, которая выиграла три золотые медали в конном спорте. Новосибирской наезднице не было равных во всех дисциплинах, в которых она приняла: «Рабочая тропа», «Выездка» и «Английская езда».

Таким образом, новосибирские спортсмены показали абсолютный результат, выиграв семь золотых медалей из семи возможных!

ИСТОЧНИК KP.RU

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