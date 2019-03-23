2019-03-23T14:16:48+03:00
Общество

«Милый животик»: «Мисс Россия» призналась, что поправилась и показала фото в купальнике

Эльмира Абдразакова вызвала восхищение, показав свою фигуру без фотошопа подписчикам
Денис ТАБАКОВ
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В «Инстаграме» Эльмиры Абдразаковой появилось фото в купальнике. Фото: instagram.com/miss_elmira/В «Инстаграме» Эльмиры Абдразаковой появилось фото в купальнике. Фото: instagram.com/miss_elmira/
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Победив в конкурсе «Мисс Россия» в 2013 году, бывшая студентка новосибирского вуза Эльмира Абдразакова пообещала никогда, ни за какие деньги не делать фото без одежды. Те, кто продолжает следить за жизнью модели, замечали, что слову своему девушка не изменяла. Но сейчас модель отдыхает в Таиланде. И вот в «Инстаграме» девушки все-таки появилось фото в купальнике. Эльмира посветила пост бодипозитиву.

— Я счастлива, а вы? Хотите пост о принятии себя целиком и полностью? — такой записью сопроводила снимок.

Для подписчиков очевидно, что модель прекрасно выглядит и поддерживает себя в хорошей форме. Откровенную фотографию никто не принял в штыки. Девушка получила массу комплиментов.

— Красотка изящная, глаз не отвезти. Великолепная фигурка и милый животик, — пишут одни.

— Спасибо Эльмира за сердечный приступ, — шутят другие.

В ответ на сообщения модель загадочно сообщила, что на самом деле она не такая уж и идеальная. И вообще правилась: «У меня, между прочим, уже 62».

Возможно, речь идет об объеме талии, а может быть девушка, не стесняясь, рассказала о весе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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