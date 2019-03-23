Знаешь историю войск – любишь Отечество: в Новосибирском военном институте Росгвардии прошел военно-исторический диктант

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-23T13:28:00+03:00

Он был посвящен 250-летию со дня рождения генерала от инфантерии графа Евграфа Комаровского

Изменить размер текста: A A

В Новосибирском военном институте Росгвардии прошел военно-исторический диктант, посвященный 250-летию со дня рождения первого начальника Отдельного корпуса внутренней стражи генерала от инфантерии графа Евграфа Федотовича Комаровского. В просветительской акции, прошедшей под девизом «Знаешь историю войск – любишь Отечество», приняли участие более ста пятидесяти человек. Курсанты и преподаватели НВИ, военнослужащие и сотрудники воинских частей Новосибирского гарнизона и Управления Росгвардии по Новосибирской области, кадеты профильного класса Росгвардии Сибирского кадетского корпуса ответили на тридцать вопросов разного уровня сложности, посвященные истории войск правопорядка, жизни и трудам графа Комаровского.

Как сообщили преподаватели кафедры гуманитарных и социальных наук института, военный вуз начал подготовку к мероприятию загодя. В течение всего 2019 года в учебном заведении проходят военно-научные и читательские конференции, семинары и другие формы научной, учебной и воспитательной деятельности, посвященные, прежде всего, юбилею основателя и первого начальника войск правопорядка.

Военная история в вузе изучается очень активно. Кроме отдельной дисциплины, которую будущие офицеры сдают на третьем курсе, историческая тематика постоянно присутствует на мероприятиях информирования, воспитательной работы, морально-психологической подготовки. Курсанты активно занимаются научной работой, принимают участие в археологических раскопках.

Вопросы до последнего момента оставались неизвестными ни участникам, ни организаторам акции. Конверт с диском, содержащим презентацию с вопросами диктанта, был вскрыт непосредственно перед его началом. На тридцать заданий диктанта отводилось сорок пять минут. Первым за парту сел начальник института генерал-майор Сергей Куценко со своими заместителями.

– Вы знаете, что оружие может быть не только в форме автомата, но и в форме слова. И безусловно, тот, кто не знает историю, обречен на поражение. Издревле считалось, что образованный культурный человек должен знать историю, географию и языки. В стенах нашего института мы стараемся максимально качественно вооружить этими знаниями наших выпускников, – сказал в своем напутственном слове начальник военного вуза.

– К такому диктанту мы должны быть готовы всегда. Это история наших родных войск, – с такими словами приступил к выполнению заданий курсант третьего курса Данил Лутновский.

Уровень вопросов разнился от очень легких то довольно сложных, требующих точных знаний конкретных событий в истории войск правопорядка.

– Если человек интересовался, изучал предмет, для него не должно было возникнуть больших затруднений. А само проведение мероприятия хорошо простимулировало изучение истории, – поделился своим мнением заведующий музея НВИ полковник запаса Федор Комар, участвующий в озвучивании вопросов.

– В России сейчас проходят диктанты по разным предметам: по истории, географии, русскому языку. Это очень здорово. Молодое поколение должно разбираться в истории родной страны. Нельзя быть патриотом, не зная истории. Поэтому сегодняшнее мероприятие закладывает фундамент, заставляет людей обратиться к своим истокам, – прокомментировал участник диктанта преподаватель кафедры гуманитарных и социальных наук полковник запаса Сергей Дрозденко, до прошлого года – заместитель начальника института по работе с личным составом.

ИСТОЧНИК KP.RU