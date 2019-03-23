Въезд на Украину запрещен: депутаты Новосибирска внесены в санкционный список
О расширении «черного» списка стало известно 20 марта.
На официальном сайте правительства Украины был опубликован соответствующий указ президента Петра Порошенко. В список попали 850 россиян. Под ударом оказались и два парламентария из Новосибирска, представляющие партию «Единая Россия», Виктор Игнатов и Андрей Каличенко. Теперь им запрещен въезд на территорию Украины, а все активы, находящиеся на территории страны, заморожены. Вывести капиталы также не получится. Запрет, согласно указу, будет действовать три года.
Известно, что правительство Украины пообещало обратиться с просьбой ввести санкции против фигурантов списка к властям США и странам Евросоюза.
Под санкции попали и около 300 российских компаний, среди которых новосибирское предприятие ООО «Сибирь-комплект». Компания занимается проектированием и оснащением лабораторий.
В Совете федерации прокомментировали санкции Украины против России. В Совфеде уверены, что обновлением санкционных списков Порошенко пытается поднять свой рейтинг.
ИСТОЧНИК KP.RU