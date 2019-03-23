2019-03-23T14:15:01+03:00
Общество

Въезд на Украину запрещен: депутаты Новосибирска внесены в санкционный список

Под ударом оказались два представителя партии «Единая Россия», Виктор Игнатов и Андрей Каличенко
Алена КОВРОВА
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В Совфеде уверены, что обновлением санкционных списков Порошенко пытается поднять свой рейтинг.В Совфеде уверены, что обновлением санкционных списков Порошенко пытается поднять свой рейтинг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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О расширении «черного» списка стало известно 20 марта.

На официальном сайте правительства Украины был опубликован соответствующий указ президента Петра Порошенко. В список попали 850 россиян. Под ударом оказались и два парламентария из Новосибирска, представляющие партию «Единая Россия», Виктор Игнатов и Андрей Каличенко. Теперь им запрещен въезд на территорию Украины, а все активы, находящиеся на территории страны, заморожены. Вывести капиталы также не получится. Запрет, согласно указу, будет действовать три года.

Известно, что правительство Украины пообещало обратиться с просьбой ввести санкции против фигурантов списка к властям США и странам Евросоюза.

Под санкции попали и около 300 российских компаний, среди которых новосибирское предприятие ООО «Сибирь-комплект». Компания занимается проектированием и оснащением лабораторий.

В Совете федерации прокомментировали санкции Украины против России. В Совфеде уверены, что обновлением санкционных списков Порошенко пытается поднять свой рейтинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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