Украл, выпил, в тюрьму! Полиция разыскивает новосибирца укравшего алкоголь из магазина

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-23T11:43:48+03:00

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В Новосибирске неизвестный мужчина совершил кражу алкогольной продукции в супермаркете, расположенном по адресу улица Проспект Дзержинского 2/2. Мужчина сумел выйти из магазина не рассчитавшись на кассе. Орудовал шоплифтер оперативно, со знанием «своего дела». Единственное, что он не обратил внимание на камеры видеонаблюдения. Этот случай произошёл 16 марта. На видео видно, как мужчина берёт подарочную упаковку алкогольной продукции и прячет в сумку.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Кража». В настоящее время оперативные мероприятия продолжаются. Устанавливается личность предполагаемого преступника, чьи действия запечатлела видеокамера.

Всех, кто располагает какой-либо информации о данном гражданине, просят сообщить в отдел полиции №5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232-15-07, 232-14-14.

Справка КП:

Согласно закону РФ кража в магазине до 1000 руб. принадлежит к разряду мелких хищений и карается в соответствии с нормами КоАП РФ.

Кража на сумму более 1000 рублей – это уже уголовное преступление с серьезным наказанием. Отметим, что сумма ущерба высчитывается исходя из фактической стоимости товара, определяемой в соответствии с закупочной. То есть, здесь будет учитываться закупочная цена магазина за товар, а не цена самого магазины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/698874" frameborder="0"></iframe> В Новосибирском магазине воруют алкоголь.Денис ТАБАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU