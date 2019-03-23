Технопарк в сфере строительства: центр развития строительной отрасли появится в Новосибирске

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-23T11:31:25+03:00

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К выводу, что пришло время объединять усилия участников строительной сферы и создавать единый комплекс управления строительным процессом, пришли специалисты. Вопрос обсудили на заседании правления «Российского союза строителей», который прошел 22 марта в Новосибирске. В обсуждении приняли участие министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков и представители строительной сферы Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Санкт-Петербурга.

Самой подходящей площадкой для реализации проекта назвали Новосибирский государственный строительный университет. У вуза есть все необходимые условия, мощности и ресурсы для развития и поддержки «строительного технопарка».

На базе центра развития строительства планируется решать вопросы безопасности конструкций, проектирования, вопросы экологии, цифровых технологий и многое другое.

Сроки реализации проекта пока не уточнили, но, по словам ректора НГАСУ, Юрия Сколубовича, помещение уже подобрали. В нем будет возможность разместить профильные министерства и департаменты, строительные организации и производителей продукции, а также выставочный комплекс и помещение для ведения переговоров.

Строительство «технопарка» поддерживает министерство строительства Новосибирской области. Структура может стать центром управления строительством на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU