На свидание приехали спасатели: парни не смогли без помощи выбраться из оврага
Поздно вечером, 22 марта, на пульт дежурного МАСС поступил звонок. Встревоженные женские голоса сообщили, что на ул.Выборной заблудились двое молодых людей. Прибывшие на место спасатели выяснили, что две девушки и два парня заехали в гаражный комплекс на автомобиле. Выбрав момент, молодые люди отлучились в ближайший овраг. Спуститься по склону в тонких джинсах и кроссовках получилось без проблем, а вот путь назад оказался отрезан. Парни заблудились, потеряли ориентиры и не знали в каком направлении двигаться. На улице было темно и холодно. Девушкам, ожидавшим наверху, пришлось звонить в службу спасения.
Молодых людей сориентировали по направлению к автомобилю и помогли выйти на дорогу. Медицинская помощь им не потребовалась. А отвечать на вопросы, что искали на дне оврага, спасенные категорически отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU