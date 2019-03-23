На свидание приехали спасатели: парни не смогли без помощи выбраться из оврага

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-23T10:25:22+03:00

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Поздно вечером, 22 марта, на пульт дежурного МАСС поступил звонок. Встревоженные женские голоса сообщили, что на ул.Выборной заблудились двое молодых людей. Прибывшие на место спасатели выяснили, что две девушки и два парня заехали в гаражный комплекс на автомобиле. Выбрав момент, молодые люди отлучились в ближайший овраг. Спуститься по склону в тонких джинсах и кроссовках получилось без проблем, а вот путь назад оказался отрезан. Парни заблудились, потеряли ориентиры и не знали в каком направлении двигаться. На улице было темно и холодно. Девушкам, ожидавшим наверху, пришлось звонить в службу спасения.

Молодых людей сориентировали по направлению к автомобилю и помогли выйти на дорогу. Медицинская помощь им не потребовалась. А отвечать на вопросы, что искали на дне оврага, спасенные категорически отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU