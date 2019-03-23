Не ходи на лёд: В Новосибирской области продолжается акция «Безопасный лёд»

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-23T09:17:07+03:00

Спасатели МЧС России призывают граждан воздержаться от выхода на лёд рек Новосибирской области. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сотрудники МЧС проводят мероприятий по контролю за опасными местами выхода и выезда на лёд

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В регионе продолжается период разрушения льда на водных объектах. Прочность льда на реках и озёрах значительно снизилась, на поверхность льда выходит вода, образовываются трещины и увеличиваться количество промоин. Увеличивается риск возникновения происшествий.

Несколько дней назад в Колыванском районе двое рыбаков провалились под лёд при переходе с острова на берег. К счастью обошлось без жертв.

До 14 апреля сотрудники МЧС России патрулируют водные объекты региона. Подразделения Государственной инспекции по маломерным судам переведены на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется наиболее опасными местами выхода и выезда на лёд.

За период проведения акции «Безопасный лёд» было проведено около полутора тысяч профилактических бесед с гражданами.

МЧС России напоминает, что выезд на лёд вне ледовых переправ запрещен. Для нарушителей Правил охраны жизни людей на водных объектах предусмотрено предупреждение либо штраф:

для граждан – от 300 до 1000 рублей;

для должностных лиц – от 1500 до 3000 рублей;

для юридических лиц – от 5000 до 8000 рублей.

Спасатели МЧС России призывают граждан воздержаться от выхода на лёд реки Обь в городе Новосибирске, Новосибирском, Колыванском, Мошковском районах, а также на лёд реки Омь в Куйбышвском районе. С учётом складывающейся обстановки лёд в данных местах не безопасен.

ИСТОЧНИК KP.RU