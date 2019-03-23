Кошелёк, кошелек. Какой кошелек? В Новосибирске таксист забрал деньги из чужой барсетки

СЕГОДНЯ 07:08 2019-03-23T07:08:05+03:00

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В Железнодорожном районе Новосибирска мужчина приобретал товары в строительном гипермаркете. По дороге из магазина, он обнаружил, что забыл барсетку, в которой находились денежные средства в сумме 13 тысяч рублей и документы. Вернувшись в магазин, потерянные вещи найти не удалось.

Как выяснили сотрудники полиции, потерпевший забыл барсетку в тележке возле гипермаркета, где ее впоследствии нашел приехавший за клиентом водитель такси. Водитель такси забрал из барсетки денежные средства и выбросил ее. Сотрудники уголовного розыска задержали водителя такси, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 58-летний новосибирец, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Похищенное обнаружено и возвращено владельцу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU