2019-03-23T06:41:51+03:00
Происшествия

За ночь лишили рабочего места: в аварии на Красном проспекте пострадал газетный киоск

На перекрестке, уходя от столкновения, Subaru Forester снес ограждение и протаранил киоск
Алена КОВРОВА
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В результате аварии водитель Subaru Forester сломал нос.В результате аварии водитель Subaru Forester сломал нос.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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ДТП произошло минувшей ночью в центре Новосибирска. Автомобиль такси Nissan Almera, выезжая с улицы Коммунистической на Красный проспект, не уступил дорогу Subaru Forester. Пытаясь избежать столкновения, водитель Субару вынужденно направил автомобиль в сторону тротуара. В результате - сбито дорожное ограждение, также пострадал газетный киоск, в который влетела машина. О ДТП в группе АСТ-54 Вконтакте сообщили очевидцы.

- Таксист сначала затормозил, а потом резко нажал на педаль газа, и, уходя от столкновения, водитель въехал в ограждение, - написала в комментариях к посту Nastenochka Chetveruhina.

Эту версию позже поддержал и Roman Sharov:

- Таксист достаточно времени стоял на перекрестке, и потом решил поехать! Прям перед носом. Там даже будешь 40 ехать, не успеешь затормозить!

В результате аварии водитель Subaru Forester сломал нос. О других травмах не сообщается.

Есть в истории ещё один пострадавший – работник киоска, который к моменту выхода на смену выяснит, что рабочего места больше нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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