2019-03-23T05:03:31+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 23 марта ожидается ясная погода и +5 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в субботу, 23 марта
Денис ТАБАКОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 5 градусов днем и без осадков.Сегодня в городе будет до плюс 5 градусов днем и без осадков.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 5 градусов днем и без осадков.

— 23 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Дневная температура +1+3 градусов, — информирует Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южного направления со скоростью 4-7 метров в секунду.

Синоптики «Гисметео.ру» прогнозируют на 23 марта ясную погоду, без осадков, температура днём +5 +7 градусов. Ближайшей ночью – 2 градуса.

В воскресенье солнце спрячется за тучами, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Днём, 24 марта столбик термометра будет находиться чуть выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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