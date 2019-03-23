Погода на день в Новосибирске: 23 марта ожидается ясная погода и +5 градусов

СЕГОДНЯ 05:03 2019-03-23T05:03:31+03:00

Сегодня в городе будет до плюс 5 градусов днем и без осадков. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Какая погода ждет новосибирцев в субботу, 23 марта

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Сегодня в городе будет до плюс 5 градусов днем и без осадков.

— 23 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Дневная температура +1+3 градусов, — информирует Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южного направления со скоростью 4-7 метров в секунду.

Синоптики «Гисметео.ру» прогнозируют на 23 марта ясную погоду, без осадков, температура днём +5 +7 градусов. Ближайшей ночью – 2 градуса.

В воскресенье солнце спрячется за тучами, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Днём, 24 марта столбик термометра будет находиться чуть выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU