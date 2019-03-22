2019-03-22T16:00:46+03:00
Общество

«Танцуют и любят математику»: новосибирские школьницы поборются за корону самой красивой девочки страны

Полина Кучер и Кира Каминская вошли в топ-50 участниц «Мини Мисс России 2019»
Татьяна СОЛОВОВА
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У Киры (на фото слева) и Полины общее увлечение - танцы. Фото: предоставлено Олесей КРАСНЮК.У Киры (на фото слева) и Полины общее увлечение - танцы. Фото: предоставлено Олесей КРАСНЮК.
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Конкурс «Мини Мисс России 2019» начнется с 24 марта, и уже совсем скоро 50 маленьких финалисток, прошедших кастинг, приедут в Москву, чтобы побороться за звание самой красивой девочки страны. Среди них есть и две новосибирские школьницы – 16-летняя Полина Кучер и 12-летняя Кира Каминская.

- Полина учится в девятом классе, занимается танцами и ходит в модельную школу с шести лет. Мечтает стать хореографом, планирует в этом году поступить в Новосибирский областной колледж культуры и искусств, - рассказала Олеся Краснюк, директор продюсерского центра "FAMOUS FACE"

Вторая конкурсантка - Кира Каминская - учится в шестом классе. Как и Полина, занимается танцами, но три года.

- Любимые предметы Киры - английский язык, математика и физкультура. Еще она очень любит животных, - продолжает Олеся. - Мечтает стать успешной моделью и заниматься благотворительностью.

Смогут ли девочки покорить строгое жюри, узнаем 28 марта.

Кира (на фото слева) любит математику, а Полина мечтает стать хореографом. Фото: предоставлено Олесей КРАСНЮК.

Кира (на фото слева) любит математику, а Полина мечтает стать хореографом. Фото: предоставлено Олесей КРАСНЮК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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