«Позор коммунальщикам, бабуси город чистят»: фото пенсионерки, убирающей снег, вызвало споры в соцсетях
Фото пожилой сибирячки, которая лопатой сгребает снег с тротуара, появилось на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- На улице Маяковского подписчик заметил пожилую женщину, убирающую с тротуара снежную кашу. На вопрос нашего подписчика она ответила, что убирается для того, чтобы прохожие не мочили ноги и не болели, - сообщили эвакуаторщики.
После этого поста в соцсетях разгорелись настоящие споры:
- Фотографу надо было помочь, чтобы потом она зарплату получила, - обратились к автору снимка одни.
- Позор коммунальщикам, бабуси город чистят, - возмущаются вторые.
- Дай Бог здоровья этой женщине, - пишут третьи.
- Похоже на постановочное фото, чтобы привлечь внимание власти к проблеме снега на тротуарах, - предполагают четвертые.
ИСТОЧНИК KP.RU