«Позор коммунальщикам, бабуси город чистят»: фото пенсионерки, убирающей снег, вызвало споры в соцсетях

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-22T14:11:44+03:00

Новосибирцы благодарят пожилую женщину и ругают тех, кто их не помог ей на улице

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Фото пожилой сибирячки, которая лопатой сгребает снег с тротуара, появилось на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- На улице Маяковского подписчик заметил пожилую женщину, убирающую с тротуара снежную кашу. На вопрос нашего подписчика она ответила, что убирается для того, чтобы прохожие не мочили ноги и не болели, - сообщили эвакуаторщики.

После этого поста в соцсетях разгорелись настоящие споры:

- Фотографу надо было помочь, чтобы потом она зарплату получила, - обратились к автору снимка одни.

- Позор коммунальщикам, бабуси город чистят, - возмущаются вторые.

- Дай Бог здоровья этой женщине, - пишут третьи.

- Похоже на постановочное фото, чтобы привлечь внимание власти к проблеме снега на тротуарах, - предполагают четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU