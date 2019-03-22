«Хочется, чтобы здание расходилось на открытки»: Андрей Травников оценил проект нового терминала Толмачево

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-22T13:38:42+03:00

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Сегодня на совещании у губернатора Андрея Травникова обсуждался вопрос развития аэропорта «Толмачево». Особое внимание было уделено архитектуре фасадов нового терминала.

— Единая стеклянная лента «оборачивает» здание по периметру. Композиционной доминантой интерьера главного холла аэропорта служат колонны, облицованные нержавеющей сталью и своими очертаниями вызывающие ассоциации с самолетными турбинами или фотонными двигателями будущего, и отсылающими к развитию передовой науки, как одной из основных характеристик нашего региона, известного на весь мир Новосибирским Академгородком, — объяснили концепцию нового терминала на совещании.

Высота здания составит более 30 метров, а возвести его планируют к 2025 году. Строительство будет проходить в два этапа.

— Хочется, чтобы здание расходилось на открытки. Интересное решение: не входя в здание, мы, по сути дела, сразу погружаемся во внутреннее пространство терминала, — одобрил архитектурные решения Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Напомним, что модернизация аэропорта Толмачево происходит в рамках исполнения пункта 15 Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Аэропорт — один из основных этапов подготовки региона к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой на льду, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Помимо возведения нового терминала запланировано расширение и строительство нового перрона для пассажирских и грузовых самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU