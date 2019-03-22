2019-03-22T11:44:36+03:00
Общество

Больше не одни: новосибирские семьи усыновили больше 40 одиноких пенсионеров

В Новосибирской области более 30 семей стали приемными для одиноких пожилых людей
Надежда ЯРКОВА
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Более 40 пожилых одиноких людей приняли в новосибирские семьи.Более 40 пожилых одиноких людей приняли в новосибирские семьи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Программа социальная семья для пожилого человека проходит в нескольких районах Новосибирской области. Одиноких пенсионеров берут в семьи, чтобы они могли жить в заботе, помогая остальным членам приемной семьи вести домашнее хозяйство. Программу по поддержке пожилых людей поддерживает Минтрудсоцразвития Новосибирской области.

— Сейчас в 11 муниципальных районах Новосибирской области 42 пожилых человека проживают в 36 приемных семьях. Как отметили в министерстве, решение принять в семью одиноко проживающего пожилого человека семьи принимают самостоятельно в рамках оказания безвозмездной помощи, — рассказали в пресс-службе правительства НСО.

В ведомстве отмечают, что пожилых людей принимают в сельских семьях, поскольку там более тесные социальные связи между людьми.

— Пожилой возраст — это сложный период адаптации, поэтому частыми гостями в приемных семьях выступают социальные работники и психологи, которые помогают создать комфортный климат как для пожилого человека, так и для членов приемной семьи, — добавил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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