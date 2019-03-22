2019-03-22T10:38:48+03:00
Дом. Семья

«Просто дети»: малыши генетты и капуцина растрогали соцсети своей дружбой

В новосибирском зоопарке сделали трогательные фото маленьких генетты и капуцина, которые растут вместе
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Малыши, как и все дети, любят мягкие игрушки. Фото: novosibirsk_zoo.Малыши, как и все дети, любят мягкие игрушки. Фото: novosibirsk_zoo.
Изменить размер текста:

Малышей генетты и бурого капуцина выкармливают работники зоопарка, потому что их мамы не смогли их кормить. Трогательные фото детенышей не оставят равнодушными ни одного человека.

— Маленький бурый капуцин и генетта сейчас живут вместе, поскольку так удобней их кормить и следить за ними. Как и все дети, они кушают молочную смесь через соску,- рассказали в новосибирском зоопарке.

Геннета меньше человеческой ладони и даже соска явно больше неё. Фото: novosibirsk_zoo.

Геннета меньше человеческой ладони и даже соска явно больше неё. Фото: novosibirsk_zoo.

При этом они отлично ладят между собой, часто играют и отдыхают вместе, например, сидя в корзинке-лукошке, где им сделали удобное место для отдыха. И главное, их ничуть не смущает, то, что они разные.

Малышам сделали мягкое место в плетеной корзине. Фото: novosibirsk_zoo.

Малышам сделали мягкое место в плетеной корзине. Фото: novosibirsk_zoo.

Работники зоопарка нянчатся с малышами, не переставая радовать новосибирцев новыми фото из их жизни. Пользователи соцсетей не в силах сдержать умиления от фото малышей. Вот что они пишут о дружбе маленьких зверят:

— Какие же маленькие все милые и забавные, добрые и смешные, — отмечает один.

— Лапочки какие, — восхищается второй.

Маленькая генетта любит сидеть на плечах. Фото: novosibirsk_zoo.

Маленькая генетта любит сидеть на плечах. Фото: novosibirsk_zoo.

— Просто дети, — добавляет третий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше не одни: новосибирские семьи усыновили больше 40 одиноких пенсионеров
«В сетях контрафакта»: почему миллиарды уходят в тень?
Нуждается в медицинской помощи: в Новосибирске пропал 74-летний пенсионер
Мужчины здесь бессильны: в центре Новосибирска компания девушек устроила жесткую драку между собой
Пристегните наручники: новосибирцы встретили шамана, разъезжавшего в метро с бубном
Избила сапогом: сибиряк попал в больницу с тупой травмой живота после ссоры с женой
Неделю не работают светофоры: на главной развязке в Новосибирске водители встали в глухую пробку
Холодильник замкнуло: сработавшая пожарная сигнализация помогла спастись 25 жильцам многоэтажки на Первомайке
От машины почти ничего не осталось: под Новосибирском в ночном ДТП «Тойоты» с фурой погиб мужчина
Погода на день в Новосибирске: 22 марта по области будет до плюс 5 градусов
«Чем не человечек?»: видео кормления маленькой обезьянки растрогало соцсети
«Надо было таранить»: четыре трамвая ждали, пока вернется водитель припаркованного «Мерседеса»
«По городу невозможно двигаться»: Игорь Шпектор оценил инфраструктуру Новосибирска
Пока мама не видит: белые медвежата-двойняшки проверяют, кто из них сильнее
«Пожарная опасность!» В Новосибирске эвакуировали бизнес-центр, в котором находится редакция «Комсомолки»
В прощальном туре Сергей Шнуров и группа «Ленинград» не поедут в Новосибирск