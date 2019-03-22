«Просто дети»: малыши генетты и капуцина растрогали соцсети своей дружбой
Малышей генетты и бурого капуцина выкармливают работники зоопарка, потому что их мамы не смогли их кормить. Трогательные фото детенышей не оставят равнодушными ни одного человека.
— Маленький бурый капуцин и генетта сейчас живут вместе, поскольку так удобней их кормить и следить за ними. Как и все дети, они кушают молочную смесь через соску,- рассказали в новосибирском зоопарке.
Геннета меньше человеческой ладони и даже соска явно больше неё. Фото: novosibirsk_zoo.
При этом они отлично ладят между собой, часто играют и отдыхают вместе, например, сидя в корзинке-лукошке, где им сделали удобное место для отдыха. И главное, их ничуть не смущает, то, что они разные.
Малышам сделали мягкое место в плетеной корзине. Фото: novosibirsk_zoo.
Работники зоопарка нянчатся с малышами, не переставая радовать новосибирцев новыми фото из их жизни. Пользователи соцсетей не в силах сдержать умиления от фото малышей. Вот что они пишут о дружбе маленьких зверят:
— Какие же маленькие все милые и забавные, добрые и смешные, — отмечает один.
— Лапочки какие, — восхищается второй.
Маленькая генетта любит сидеть на плечах. Фото: novosibirsk_zoo.
— Просто дети, — добавляет третий.
ИСТОЧНИК KP.RU