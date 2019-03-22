«Просто дети»: малыши генетты и капуцина растрогали соцсети своей дружбой

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-22T10:38:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Малышей генетты и бурого капуцина выкармливают работники зоопарка, потому что их мамы не смогли их кормить. Трогательные фото детенышей не оставят равнодушными ни одного человека.

— Маленький бурый капуцин и генетта сейчас живут вместе, поскольку так удобней их кормить и следить за ними. Как и все дети, они кушают молочную смесь через соску,- рассказали в новосибирском зоопарке.

Геннета меньше человеческой ладони и даже соска явно больше неё. Фото: novosibirsk_zoo.

При этом они отлично ладят между собой, часто играют и отдыхают вместе, например, сидя в корзинке-лукошке, где им сделали удобное место для отдыха. И главное, их ничуть не смущает, то, что они разные.

Малышам сделали мягкое место в плетеной корзине. Фото: novosibirsk_zoo.

Работники зоопарка нянчатся с малышами, не переставая радовать новосибирцев новыми фото из их жизни. Пользователи соцсетей не в силах сдержать умиления от фото малышей. Вот что они пишут о дружбе маленьких зверят:

— Какие же маленькие все милые и забавные, добрые и смешные, — отмечает один.

— Лапочки какие, — восхищается второй.

Маленькая генетта любит сидеть на плечах. Фото: novosibirsk_zoo.

— Просто дети, — добавляет третий.

ИСТОЧНИК KP.RU