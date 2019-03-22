2019-03-22T10:29:09+03:00
Пресс-центр "КП"

«В сетях контрафакта»: почему миллиарды уходят в тень?

25 марта 2019 года в пресс-центре новосибирского представительства ИД «Комсомольская правда» состоится круглый стол на тему «Как в Сибири защититься от контрафактной и фальсифицированной продукции» с участием экспертов, экономистов, промышленников
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Пресс-центр ИД «Комсомольская правда» - место для дискуссий и принятия решений!Пресс-центр ИД «Комсомольская правда» - место для дискуссий и принятия решений!Фото: Даба ДАБАЕВ
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Проблемы, как выяснилось, испытывают буквально все производители в различных отраслях экономики, будь это производство молочной продукции или бутилированной воды. Как результат - репутационные издержки, недополученная прибыль, налоги. В России ежегодный объем контрафактной торговли оценивается в $4 миллиарда долларов. Согласно информации, опубликованной на сайте Таможенного информационного сервера TKS.RU, чаще всего объектами контрафакта являются лекарства, алкоголь, табачная продукция, одежда, обувь, минеральные воды и соки, автозапчасти. При этом доля незаконного оборота таких товаров в некоторых секторах доходит до 40%. Насколько эта проблема актуальна, мы обсудим с экспертами и партнерами во время круглого стола.

Круглый стол состоится 25 марта по адресу: ул. Советская 64, 10-й эт. Начало в 11.00. Дополнительная информация по телефону (383) 289-99-44

ИСТОЧНИК KP.RU

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