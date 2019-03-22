2019-03-22T09:58:56+03:00
Общество

Нуждается в медицинской помощи: в Новосибирске пропал 74-летний пенсионер

Пожилой мужчина не ориентируется в местности
Надежда ЯРКОВА
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Пенсионер пропал в ленинском районе. Фото: "Лиза Алерт".Пенсионер пропал в ленинском районе. Фото: "Лиза Алерт".
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В Ленинском районе Новосибирска пропал пожилой мужчина — волонтеры просят помощи в его поиске.

— В ленинском районе без вести пропал 74-летний Виталий Александрович Батраков, которого 21 марта видели в последний раз на улице Костычева и после этого его место нахождения неизвестно, — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда 2Лиза Алерт».

Приметы: рост около 165-167 сантиметров, нормальное телосложение, глаза карие, волосы седые. Из особых примет: на безымянном пальце и мизинце левой руки отсутствуют фаланги пальцев.

В день пропажи был одет в черную куртку с мехом на капюшоне, темное трико и черные сапоги.

Волонтеры добавили, что мужчина нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего или тех, кто его видел после 21 марта просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт») или 112.

Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: "лиза Алерт".

Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: "лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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