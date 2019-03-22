Мужчины здесь бессильны: в центре Новосибирска компания девушек устроила жесткую драку между собой
В центре Новосибирска прохожие стали свидетелями разборок между компанией девушек возле ночного клуба. Причем девушки рвались в бой и били друг друга, не уступая мужчинам, которые не могли их разнять.
— На площади Ленина у ночного клуба «Танцуки» в компании девушек появились разногласия, решить которые они решили с помощью драки, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Видео начинается с эффектного оттаскивания одной из них на середину тротуара.
По словам очевидца, находившиеся рядом парни всячески пытались не нарушать правило «не лезть в женскую драку», но также не подпускали других девушек, которые норовили присоединиться к потасовке.
Что же именно не поделили стрит-файтерши, останется загадкой.
Драка между девушками в центре города..
ИСТОЧНИК KP.RU