Мужчины здесь бессильны: в центре Новосибирска компания девушек устроила жесткую драку между собой

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-22T08:44:01+03:00

Девушки устроили жесткую драку между собой в центре Новосибирска. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В центре Новосибирска прохожие стали свидетелями разборок между компанией девушек возле ночного клуба. Причем девушки рвались в бой и били друг друга, не уступая мужчинам, которые не могли их разнять.

— На площади Ленина у ночного клуба «Танцуки» в компании девушек появились разногласия, решить которые они решили с помощью драки, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Видео начинается с эффектного оттаскивания одной из них на середину тротуара.

По словам очевидца, находившиеся рядом парни всячески пытались не нарушать правило «не лезть в женскую драку», но также не подпускали других девушек, которые норовили присоединиться к потасовке.

Что же именно не поделили стрит-файтерши, останется загадкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/698636" frameborder="0"></iframe> Драка между девушками в центре города..

ИСТОЧНИК KP.RU