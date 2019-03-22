Пристегните наручники: новосибирцы встретили шамана, разъезжавшего в метро с бубном
Пассажиров новосибирской подземки уже сложно чем-либо удивить, но одетый в шкуры животных шаман с бубном ввел многих сибиряков в ступор
— На днях пассажиры метро ехали в одном вагоне с шаманом, который вез с собой большой бубен. При этом, шаман был пристегнут наручником к неизвестному мужчине в черном, который подходил к пассажирам и время от времени интересовался: «Как проехать до Чангадана?», — рассказали в пресс-центре новосибирского метрополитена.
Как выяснилось, появление шамана в метро было связано со стартом нового мистического сериала под названием «Мертвое озеро». Именно поэтому два аниматора в костюмах ездили в метро, выходя на платформу на каждой станции.
— Во всяком случае, в городе шаман вызвал интерес у новосибирцев, — отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU