Пристегните наручники: новосибирцы встретили шамана, разъезжавшего в метро с бубном

СЕГОДНЯ 07:52 2019-03-22T07:52:27+03:00

Пассажиры новосибирского метро были немало удивлены, когда встретили в вагоне метро шамана с бубном, пристегнутого наручниками к мужчине

Изменить размер текста: A A

Пассажиров новосибирской подземки уже сложно чем-либо удивить, но одетый в шкуры животных шаман с бубном ввел многих сибиряков в ступор

— На днях пассажиры метро ехали в одном вагоне с шаманом, который вез с собой большой бубен. При этом, шаман был пристегнут наручником к неизвестному мужчине в черном, который подходил к пассажирам и время от времени интересовался: «Как проехать до Чангадана?», — рассказали в пресс-центре новосибирского метрополитена.

Как выяснилось, появление шамана в метро было связано со стартом нового мистического сериала под названием «Мертвое озеро». Именно поэтому два аниматора в костюмах ездили в метро, выходя на платформу на каждой станции.

— Во всяком случае, в городе шаман вызвал интерес у новосибирцев, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU