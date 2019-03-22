Избила сапогом: сибиряк попал в больницу с тупой травмой живота после ссоры с женой
В Новосибирской области женщина избила своего мужа сапогом, и он попал в больницу с травмой.
— 19 марта в центральную районную больницу Чановского района был доставлен 41-летний житель села Отреченское. Врачи диагностировали у пациента многочисленные травмы живота. Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемую в преступлении — 33-летнюю жену потерпевшего,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Как выяснилось, между супругами произошла ссора и женщина нанесла мужу несколько ударов сапогом по животу.
— Возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. С женщины взяли подписку о невыезде, — добавили в ведомстве. — Проводится дальнейшее расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU