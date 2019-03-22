2019-03-22T07:24:23+03:00
Общество

Неделю не работают светофоры: на главной развязке в Новосибирске водители встали в глухую пробку

По словам возмущенных водителей, на Южной площади светофоры не работают с начала недели
Надежда ЯРКОВА
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Водители жалуются, что светофоры на площади Южной не работают с начала недели.Водители жалуются, что светофоры на площади Южной не работают с начала недели.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Погасшие светофоры парализовали движение по одной из крупнейших транспортных развязок — площади инженера Будагова. Особенно проезд осложнен в сторону Ипподромской магистрали.

— Каждое утро езжу на работу через Южную площадь, так вот с начала недели там снова не работают светофоры! — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Возмущенный сибиряк также добавил, что за все время, что не работают светофоры, регулировщика на этом месте он тоже ни разу не видел.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на данном участке скорость потока машин не превышает 10 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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