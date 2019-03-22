От машины почти ничего не осталось: под Новосибирском в ночном ДТП «Тойоты» с фурой погиб мужчина

СЕГОДНЯ 04:52 2019-03-22T04:52:59+03:00

Водитель "Тойоты" ехал в сторону Новосибирска и столкнулся с фурой. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель «Тойоты», ехавший в сторону Новосибирска, устроил ДТП с грузовиком, в котором погиб пассажир иномарки

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В Убинском районе Новосибирской области сегодня ночью произошло смертельное ДТП: один человек погиб и один травмирован.

— Сегодня, 22 марта в 0:50 ночи в Убинском районе 31-летний водитель за рулем Toyota Corolla ехал по дороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска, и на 1234-м километре трассы столкнулся с грузовым автомобилем «Скания», под управлением 44-летнего водителя, — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

От удара фуру развернуло поперек дороги, а иномарка превратилась в груду металла — от машины практически ничего не осталось.

В результате аварии 34-летний пассажир «Тойоты» от полученных травм скончался на месте, водитель иномарки с черепно-мозговой травмой госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

В аварии погиб пассажир иномарки. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU