От машины почти ничего не осталось: под Новосибирском в ночном ДТП «Тойоты» с фурой погиб мужчина
В Убинском районе Новосибирской области сегодня ночью произошло смертельное ДТП: один человек погиб и один травмирован.
— Сегодня, 22 марта в 0:50 ночи в Убинском районе 31-летний водитель за рулем Toyota Corolla ехал по дороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска, и на 1234-м километре трассы столкнулся с грузовым автомобилем «Скания», под управлением 44-летнего водителя, — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
От удара фуру развернуло поперек дороги, а иномарка превратилась в груду металла — от машины практически ничего не осталось.
В результате аварии 34-летний пассажир «Тойоты» от полученных травм скончался на месте, водитель иномарки с черепно-мозговой травмой госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются.
В аварии погиб пассажир иномарки. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU