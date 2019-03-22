2019-03-22T03:40:21+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 22 марта по области будет до плюс 5 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в конце рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе потеплеет до плюс 3 градусов.Сегодня в городе потеплеет до плюс 3 градусов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня в городе ожидается относительно теплая погода с температурой днем до плюс 3 градусов, по области до плюс 5 градусов, осадков не ожидается.

— В пятницу, 22 марта будет небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем составит плюс 1-3 градусов, к ночи похолодает до минус 8-10 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах 0- плюс 5 градусов, ночная около минус 5-10 градусов, местами до минус 15 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам облачную с прояснениями погоду с дневной температурой до плюс 3 градусов и ночной до минус 7 градусов. В выходные в городе ощутимо потеплеет, воздух прогреется до 4 градусов тепла, осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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