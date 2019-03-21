«Чем не человечек?»: видео кормления маленькой обезьянки растрогало соцсети

СЕГОДНЯ 20:03 2019-03-21T20:03:53+03:00

Пока на милую обезьянку можно полюбоваться только на фото и видео. Фото: Новосибирский зоопарк

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В Новосибирском зоопарке — пополнение. Мамой стала самка бурого капуцина, но, к сожалению, она не смогла выкармливать своего детеныша сама. Заботу о малыше на себя взяли сотрудники зоопарка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/698597" frameborder="0"></iframe> Малыша бурого капуцина кормят из соски.Автор: Новосибирский зоопарк

— Его кормят молочной смесью через соску, а со взрослой едой детеныша начнут знакомить чуть позже, — объяснили в Новосибирском зоопарке.

Сотрудники сняли трогательное видео кормления, а пользователи соцсетей тут же отреагировали на него.

— Чем не человечек? — умиляются новосибирцы.

Как только детеныш подрастет — его разместят в вольере с сородичами. Пока на милую обезьянку можно полюбоваться только на фото и видео.

ИСТОЧНИК KP.RU