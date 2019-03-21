«Чем не человечек?»: видео кормления маленькой обезьянки растрогало соцсети
В Новосибирском зоопарке — пополнение. Мамой стала самка бурого капуцина, но, к сожалению, она не смогла выкармливать своего детеныша сама. Заботу о малыше на себя взяли сотрудники зоопарка.
Малыша бурого капуцина кормят из соски.Автор: Новосибирский зоопарк
— Его кормят молочной смесью через соску, а со взрослой едой детеныша начнут знакомить чуть позже, — объяснили в Новосибирском зоопарке.
Сотрудники сняли трогательное видео кормления, а пользователи соцсетей тут же отреагировали на него.
— Чем не человечек? — умиляются новосибирцы.
Как только детеныш подрастет — его разместят в вольере с сородичами. Пока на милую обезьянку можно полюбоваться только на фото и видео.
ИСТОЧНИК KP.RU