Пока мама не видит: белые медвежата-двойняшки проверяют, кто из них сильнее
Новосибирцы продолжают наблюдать за парочкой белых медвежат, которые родились у белой медведицы Герды в конце декабря прошлого года. Сейчас малыши с удовольствием резвятся на улице, но чтобы их увидеть, гостям должно повезти.
Белые медвежата-двойняшки проверяют, кто из них сильнее.Автор: Анна Новикова
— Иногда приходится ждать несколько часов, — отмечает посетители.
Герда периодически устает от шалостей медвежат, но так как их двое — малыши точно не скучают. Достаточно маме только отвернуться, как они начинают тут же играть и бороться.
Напомним, что пускать гостей к вольеру с белыми медвежатами стали совсем недавно. Посетителей просят особо не шуметь и не бросать малышам игрушки.
ИСТОЧНИК KP.RU