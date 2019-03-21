Пока мама не видит: белые медвежата-двойняшки проверяют, кто из них сильнее

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-21T13:41:51+03:00

Достаточно маме только отвернуться, как малыши начинают тут же играть и бороться. Фото: скриншот видео

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Новосибирцы продолжают наблюдать за парочкой белых медвежат, которые родились у белой медведицы Герды в конце декабря прошлого года. Сейчас малыши с удовольствием резвятся на улице, но чтобы их увидеть, гостям должно повезти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/698483" frameborder="0"></iframe> Белые медвежата-двойняшки проверяют, кто из них сильнее.Автор: Анна Новикова

— Иногда приходится ждать несколько часов, — отмечает посетители.

Герда периодически устает от шалостей медвежат, но так как их двое — малыши точно не скучают. Достаточно маме только отвернуться, как они начинают тут же играть и бороться.

Напомним, что пускать гостей к вольеру с белыми медвежатами стали совсем недавно. Посетителей просят особо не шуметь и не бросать малышам игрушки.

ИСТОЧНИК KP.RU