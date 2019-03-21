«Пожарная опасность!» В Новосибирске эвакуировали бизнес-центр, в котором находится редакция «Комсомолки»
В Новосибирске эвакуировали бизнес-центр на Советской, 64, в котором находятся множество офисов, в том числе общепит, фитнес-центр и редакция "Комсомольской правды".
- Внимание! Пожарная опасность! Для вашей безопасности производится эвакуация людей из здания, - по громкоговорителю объявили эту фразу раз пятнадцать. - Воспользуйтесь эвакуациоными выходами, расположенными напротив лифта и в конце каждого коридора.
За 10 минут почти все работники здания покинули свои кабинеты. На первом этаже их встречали работники МЧС. Позже всем эвакуированным было объявлено, что это учебная тревога, и людей запустили обратно в офисы.
Через 10 минут сотрудники МЧС успокоили всех, что это была проверка.Фото: Даба ДАБАЕВ
Фото: Даба ДАБАЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU