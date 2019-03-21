«Пожарная опасность!» В Новосибирске эвакуировали бизнес-центр, в котором находится редакция «Комсомолки»

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-21T13:38:14+03:00

Людей вывели на улицу во время учений. Фото: Даба ДАБАЕВ

По громкоговорителю объявили о пожарной тревоге, а позже сообщили, что это была проверка

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В Новосибирске эвакуировали бизнес-центр на Советской, 64, в котором находятся множество офисов, в том числе общепит, фитнес-центр и редакция "Комсомольской правды".

- Внимание! Пожарная опасность! Для вашей безопасности производится эвакуация людей из здания, - по громкоговорителю объявили эту фразу раз пятнадцать. - Воспользуйтесь эвакуациоными выходами, расположенными напротив лифта и в конце каждого коридора.

За 10 минут почти все работники здания покинули свои кабинеты. На первом этаже их встречали работники МЧС. Позже всем эвакуированным было объявлено, что это учебная тревога, и людей запустили обратно в офисы.

Через 10 минут сотрудники МЧС успокоили всех, что это была проверка.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU