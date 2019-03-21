2019-03-21T13:38:14+03:00
Общество

«Пожарная опасность!» В Новосибирске эвакуировали бизнес-центр, в котором находится редакция «Комсомолки»

По громкоговорителю объявили о пожарной тревоге, а позже сообщили, что это была проверка
Виктория МИНАЕВАВадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Людей вывели на улицу во время учений.Людей вывели на улицу во время учений.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске эвакуировали бизнес-центр на Советской, 64, в котором находятся множество офисов, в том числе общепит, фитнес-центр и редакция "Комсомольской правды".

- Внимание! Пожарная опасность! Для вашей безопасности производится эвакуация людей из здания, - по громкоговорителю объявили эту фразу раз пятнадцать. - Воспользуйтесь эвакуациоными выходами, расположенными напротив лифта и в конце каждого коридора.

За 10 минут почти все работники здания покинули свои кабинеты. На первом этаже их встречали работники МЧС. Позже всем эвакуированным было объявлено, что это учебная тревога, и людей запустили обратно в офисы.

Через 10 минут сотрудники МЧС успокоили всех, что это была проверка. Фото: Даба ДАБАЕВ

Через 10 минут сотрудники МЧС успокоили всех, что это была проверка.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пока мама не видит: белые медвежата-двойняшки проверяют, кто из них сильнее
В прощальном туре Сергей Шнуров и группа «Ленинград» не поедут в Новосибирск
«Ваш Пряник плакал каждый день»: взрослых женщин пристыдили за измученных собак
«Не понравилось, что лаял»: пьяный новосибирец выстрелил в соседского пса
День стал дольше — ночь короче: в Новосибирск пришла астрономическая весна
Поджигатель-неудачник: сибиряк трижды порывался отомстить бывшей жене, но так и не смог
«Сердце не выдержало волнений»: бабушка пропавшего школьника умерла от сердечного приступа
Иностранцы сравнили русскую звезду тверка с самкой богомола
Выкармливают из соски: в новосибирском зоопарке выхаживают родившихся малышей бурого капуцина и генетты
Мона Лиза на заборе: неизвестные повесили картину да Винчи перед железнодорожным переездом
Без одежды, зато светится: новосибирец устроил откровенную фотосессию с ультрафиолетом
Спрятался в кровати: школьник, которого искал весь Новосибирск, переночевал у друга втайне от его родителей
1200 ориентировок по городу: пропавшего после школы 9-летнего мальчика нашли утром
«Начало мотать по дороге»: водитель «Шевроле» выжил, впечатав седан в стоящую на Петухова фуру
Погода на день в Новосибирске: 21 марта будет до плюс 1 градусов и туманы
«Ушел из школы и исчез»: в Новосибирске ищут пропавшего 9-летнего мальчика
«Увидели в кафе и предложили стать моделью»: новосибирская художница поборется за корону «Мисс России»
Пропитка против ям: сибиряки придумали, как сделать дороги прочнее и уже провели эксперимент
Хотел отомстить: в Новосибирской области мужчина пытался сжечь заживо шесть человек
Кто хочет, пусть скидывается: депутаты новосибирского горсовета не вернули второй тур выборов мэра
В мехах и трусах: новосибирский фотограф раздел модель на железной дороге
«Там вода в квартире!»: Игорь Шпектор проверил дома людей, переселенных из аварийного жилья