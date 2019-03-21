В прощальном туре Сергей Шнуров и группа «Ленинград» не поедут в Новосибирск

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-21T13:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидер группировки «Ленинград» объявил о прощальном туре. Сергей Шнуров сообщил об этом в собственном Instagram с помощью матерных стихов.

«Между сложными вещами, Я скажу, как не юнец, - Этот тур будет прощальным, Вот и сказочке конец», - говорится в цензурной части его поста.

На сайте группы расписан график посещения городов, и в нем нет Новосибирска. Раньше Сергей Шнуров регулярно приезжал в этот город с концертами, но в этот раз, видимо, планы поменялись.

«Если почувствую, что я себе надоел – могу это дело прикрыть» - Сергей Шнуров предупреждал, что может свернуть деятельность. 00:00 00:00

В тур «Ленинграда» вошли и заграничные города – Минск, Таллин, Вильнюс, Рига и даже немецкий Висбаден. А наиболее близок к Новосибирску Шнуров будет 21 апреля – на эту дату назначен концерт в Красноярске. Может, роль сыграло заявление Дмитрия Медведева? На закрытии Универсиады председатель Правительства России назвал Красноярск столицей Сибири. А может, просто международные спортивные состязания сделали город более привлекательным для гастролей.

У новосибирских православных активистов, получается, будут каникулы. Ведь они уже привыкли весной и в начале лета бороться против знаменитого матерщинника.

Впрочем, Шнуров приезжал в Новосибирск не только с концертами. Однажды он посетил город для того, чтобы сняться в фильме. Лидер «Ленинграда» сыграл начальника регионального управления ГИБДД. Такой образ артисту предложил новосибирский режиссер Петр Дикарев. Фильм «Неустранимые противоречия» пока не был представлен широкой аудитории. Так что жители Новосибирска еще увидят Шнурова в родном городе. Пусть не во время концерта, но зато во время премьеры: в кадрах фильма можно будет узнать и новосибирские места, и пригород.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/698381" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске Сергей Шнуров сыграл полковника ГИБДД.Вадим АЛЕКСЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU