2019-03-21T13:40:01+03:00
Дом. Семья

«Ваш Пряник плакал каждый день»: взрослых женщин пристыдили за измученных собак

У йоркширского терьера шерсть на двух лапах скаталась так, что он не мог нормально ходить
Екатерина КОМЯКОВА
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Йоркширского терьера подстригли и привели в порядок. Фото: vk.com/cat_nskЙоркширского терьера подстригли и привели в порядок. Фото: vk.com/cat_nsk
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Зоозащитники из приюта «Кошкино Лукошко» рассказали о новых постояльцах — маленькой собачке породы йоркширский терьер и дворняжке. Сначала хозяева отдали в приют породистого самца по кличе Пряник, потом самочку Джину. Как рассказывают активисты, женщины по имени Елена и Галина совсем не следили за домашними питомцами, а отдали их из-за того, что в доме появились дети.

— Как две ухоженные, молодые девушки «яжматери» могли смотреть на мучения беззащитного существа весом 2 килограмма? Как же вас не пугал факт того, что по квартире с вашими любимыми детками гуляет ноющий от боли комок мочи и фекалий? Вы же мамы! Или нет? Попробуйте дернуть свое чадо за волосы, наверное, начнет плакать? Так вот Пряник плакал каждый день от боли! — пишут волонтеры в своей группе.

Шерсть терьера скаталась в колтуны. Песик не мог нормально передвигаться из-за этой проблемы. Волонтеры приводят терьера в порядок, лечат от дерматита, постригли шерсть, длинные отросшие когти. Тем временем хозяйки обратились в приют, чтобы забрать домой Джину. Но волонтеры приняли решение не отдавать собаку в те же самые руки.

— Я очень надеюсь, что девушки,о которых идет речь, в будущем задумаются, стоит ли им заводить животных! — говорит руководитель приюта Алена Святова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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