«Не понравилось, что лаял»: пьяный новосибирец выстрелил в соседского пса

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-21T09:59:41+03:00

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Новосибирские полицейские передали в суд дело 59-летнего живодера из Октябрьского района . Мужчину обвиняют в том что, что он изувечил соседскую дворняжку по кличке Рыжик.

- История эта произошла в начале ноября, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Пьяный мужчина зашел на соседскую дачу: ему не понравилось, что пес на него залаял.

Дачник принес из дома ружье и выстрелил животному в голову. А потом стал угрожать оружием хозяину Рыжика.

- Владелец пса не стал провоцировать конфликт: дал пьяному соседу уйти, а потом позвонил в полицию и повез пса к ветеринару, - продолжают в ведомстве. - Пес выжил, но полностью ослеп.

Полицейские задержали нападавшего, изъяли у него оружие и возбудили уголовное по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»_ и части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Точку в этой истории в ближайшее время поставит Октябрьский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU